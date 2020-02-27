В Крыму сотрудники ФСБ задержали фальшивого «коллегу»

Сегодня, 11:32

Александр Зуев

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В Крыму сотрудники ФСБ задержали фальшивого «коллегу»

В Крыму задержан уроженец Армении, выдававший себя за «важную птицу» в структуре ФСБ, для которого нет нерешаемых проблем. Мужчине, переехавшему на Крымский полуостров из Томска, он представился начальником информационного отдела. 

Узнав, что мужчина хочет устроится на работу в Следственный комитет, аферист заявил, что, естественно, ему поможет, но не бесплатно. Через некоторое время он пришел с «хорошей новостью», сказав, что вопрос решен, осталось только отблагодарить «нужного человечка» в местном СКР. Правда, услуга недешевая – нужно $60 тыс., пояснил он. 

При этом он уточнил, что «человечек» согласен взять взятку-благодарность по частям, и для первого взноса будет достаточно 20-ти тысяч. 

Передача денег происходила под контролем ФСБ, мошенника задержали. 

«Свою вину задержанный признал полностью. Возбуждено уголовное дело в отношении уроженца города Еревана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере"», – приводит РИА Новости сообщение силового ведомства.
Крым ФСБ мошенник

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В Крыму сотрудники ФСБ задержали фальшивого «коллегу»

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