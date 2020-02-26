Мишустин поддержал идею убрать клетки для подсудимых

Глава российского правительства поддержал инициативу законодателей избавиться от клеток в залах судебных заседаний и пообещал рассмотреть этот вопрос с заинтересованными ведомствами в ближайшее время. Он отметил, что необходимо разработать эффективные меры, которые бы гарантировали безопасность участникам процесса после демонтажа клеток.

«Конечно, если человека посадили в клетку, то общество сразу его воспринимает как опасного преступника еще до суда, это недопустимо. Нужно продумать обеспечение безопасности участников судебных заседаний. Мы внимательно рассмотрим эти вопросы совместно с МВД и, я думаю, примем в ближайшее время соответствующее решение», – приводит ТАСС слова Михаила Мишустина, сказанные на встрече с руководством Совфеда.

Законодатели напомнили, что прежний состав кабмина также одобрил предложенные законопроект, однако остались нерешенными вопросы финансирования мероприятий по обеспечению безопасности.

Совфед подготовил соответствующий законопроект еще в 2018 году, однако из-за затянувшихся согласований депутатами Госдумы еще не рассматривался.