Мишустин поддержал идею убрать клетки для подсудимых

Сегодня, 17:47

Александр Зуев

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Мишустин поддержал идею убрать клетки для подсудимых

Глава российского правительства поддержал инициативу законодателей избавиться от клеток в залах судебных заседаний и пообещал рассмотреть этот вопрос с заинтересованными ведомствами в ближайшее время. Он отметил, что необходимо разработать эффективные меры, которые бы гарантировали безопасность участникам процесса после демонтажа клеток. 

«Конечно, если человека посадили в клетку, то общество сразу его воспринимает как опасного преступника еще до суда, это недопустимо. Нужно продумать обеспечение безопасности участников судебных заседаний. Мы внимательно рассмотрим эти вопросы совместно с МВД и, я думаю, примем в ближайшее время соответствующее решение», – приводит ТАСС слова Михаила Мишустина, сказанные на встрече с руководством Совфеда. 

Законодатели напомнили, что прежний состав кабмина также одобрил предложенные законопроект, однако остались нерешенными вопросы финансирования мероприятий по обеспечению безопасности. 

Совфед подготовил соответствующий законопроект еще в 2018 году, однако из-за затянувшихся согласований депутатами Госдумы еще не рассматривался.

Михаил Мишустин Совфед суды клетки

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Мишустин поддержал идею убрать клетки для подсудимых

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