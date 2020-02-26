Скорее всего, конкуренты: владельца похоронного бюро объявили педофилом

Житель Раменского (Московская обл.) по имени Андрей столкнулся с крайне неприятной ситуацией: неизвестные расклеили по всему городу листовки с его изображением и надписью: «В городе появился педофил».

В беседе с каналом «360 » мужчина сказал, что догадывается, кто это сделал, но уточнять не стал, отметив лишь, что скорее всего, данная акция связана с его профессиональной деятельностью.

«Листовки появились 25 февраля. С утра знакомые стали присылать ссылки на паблик «ВКонтакте», в котором делились новостью о том, что в городе завелся педофил. Объявления были развешаны на каждом подъезде, на каждом детском садике, на заборах, столбах – абсолютно везде», – рассказал Андрей.

Мужчина обратился в полицию, где приняли у него заявление. Он также написал в соцсети опровержение и убедил админа удалить сообщение о появлении в городе педофила. Андрей отметил, что большинство людей ему поверили и даже помогали срывать оставшиеся на улицах листовки.

Полиция в свою очередь приступила к проверке заявления.