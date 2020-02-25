В Симферополе ураган сорвал крышу площадью 600 кв. м, приземлив ее на автомобили

Сегодня, 17:52

Александр Зуев

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В Симферополе ураган сорвал крышу площадью 600 кв. м, приземлив ее на автомобили

Ураганный ветер стал причиной возникновения ЧС в Симферополе: около часа дня со здания НИИ сорвало крышу и бросило ее на припаркованные автомобили. По предварительным данным, пострадало около 10-ти машин. Жертв и пострадавших нет. Площадь снесенной металлопрофильной конструкции около 600 «квадратов».

 

«Информация о ЧП поступила оперативным дежурным в 13 часов 05 минут. По предварительной информации, под завалами оказалось 10 автомобилей», – цитирует «Российская газета» главу крымского МЧС Сергея Шахова. 

На месте продолжают работать спасатели. Они демонтируют упавшую кровлю и очищают территорию от элементов конструкции. 

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра на полуострове достигает 25-28 м/с. Шторм на море бушует уже второй день, в некоторых населенных пунктах повреждены бетонные элементы набережной. Часть территорий временно оставались без электроэнергии.

Симферополь ураган крыша

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В Симферополе ураган сорвал крышу площадью 600 кв. м, приземлив ее на автомобили

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