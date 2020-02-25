Во Владивостоке женщина легла под эвакуатор, чтобы тот не увез авто

Во Владивостоке во время очередного рейда эвакуатор погрузил автомобиль Mitsubishi, припаркованный в неположенном месте, и уже начал движение, когда к нему подбежала хозяйка иномарки. Она заявили, что не позволит увозить свой автомобиль и легла на пути спецмашины.

Инспектора ДПС долго упрашивали 35-летнюю женщину подняться с холодного асфальта и освободить дорогу. Она упорствовала и грозила, если понадобится, лечь прямо под колеса эвакуатора. Но в итоге нарушительницу удалось уговорить. Она встала и проследовала за полицейскими для составления протокола. А ее автомобиль, как и планировалось, доставили на штрафстоянку.

Видео в Сеть выложила пресс-служба городского ГИБДД.