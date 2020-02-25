Десятилетний Егор рисует и продает картины, что помочь маме оплатить банковский долг

Жительница Тюмени взяла в ипотеку квартиру, однако в прошлом году потеряла высокооплачиваемую работу. Платить банку стало нечем. 10-летний сын пытается помочь маме с деньгами. В свободное от учебы время он рисует картины и выставляет их на продажу в интернете. Но, чтобы погасить долг за просроченные платежи (900 тыс. р.), картин нужно очень много…

«Сам решил, ему 10 лет уже. Он все решения принимает самостоятельно. Когда летом у нас встал серьезный жизненный вопрос, он сам выставил все свои картины на „Юлу“. Фотографировал и выставлял. Это мало нам помогает. Мы не успеваем картины рисовать. Эти картины стоят от тысячи до полутора тысяч рублей. Поэтому у нас не получается на ипотеку накопить», – рассказала мама Егора каналу « 360 ».

На сегодняшний день удалось продать только пять акварелей. Всего же за квартиру нужно выплатить более 3-х млн. – это с просрочками и процентами. Банк предлагает «мировую», но для этого нужно оплатить задолженность и показать доход не менее 50-ти тыс. Такую работу, по ее словам, в Тюмени найти очень сложно.

Всего у женщины двое детей, муж ушел около 10-ти лет назад. Познакомилась с новым мужчиной, но у него самого двое малолеток. Вот так и вышло, что ребенок начал заниматься проблемами взрослых, добавила она.