Стратегическая авиация России продемонстрировала свое оружие. На одной из Твиттер-страниц опубликованы фото стратегических ракетоносцев Ту-95 и Ту-160, дальнего Ту-22М. Самолеты позировали на военном аэродроме, с разложенными на асфальте полными комплектами вооружения.



Самолеты Дальней авиации ВКС России и их вооружение. Фото: https://t.co/qFw0FEWobU pic.twitter.com/PPP3Efd26b — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 26, 2020

Фотографии вызывают неподдельный интерес потому, что запечатлены самые современные образцы как самолетов, так и боекомплектов к ним.

К примеру, стратегический ракетоносец Ту-160 позировал вместе с дюжиной дальних крылатых ракет Х-101. 12 ракет - это полный боекомплект самолета, напоминает «РГ». В каждую из барабанных пусковых установок (а их две) входят по шесть крылатых ракет.

Позади находится резервный набор из 12 советских стратегических ракет Х-55.

На снимках показана новейшая модификация Ту-95 - МСМ. Среди ее отличительных черт - пилоны под крыльями для подвески 8 Х-101. В фюзеляжную пусковую установку также входят шесть ракет Х-55.

Этот самолет может нести до 14 крылатых ракет, что на две больше, нежели Ту-160.

Ту-22М позировал в бомбами. К примеру, на борт он может взять 69 боеприпасов весом 250 кг каждый. Но он может нести и полуторатонные бомбы. Общая бомбовая нагрузка равна 24 тоннам.