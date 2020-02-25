Диетолог: не закусывайте сладкими блинами, иначе тяжелое похмелье гарантировано

Закусывать спиртное сладкими блинами вредно для здоровья. Дело в том, что сначала организм займется перевариванием сладкого, а уж потом переключится на алкоголь. А длительный процесс расщепления спирта в крови, как правило, доставляет человеку множество незапланированных ощущений по утрам.

«Алкоголь вместе со сладкими блинами на организм оказывает двойную нагрузку. Суть в том, что если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму. Рекомендации такие: блины должны быть несладкими», – рассказала радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.

Она также посоветовала не закусывать, а запивать небольшими глотками съеденное: поел, выпил глоточек, затем повторил.

И всё же, по ее словам, блины лучше не сочетать с алкоголем. Это очень калорийный продукт, поэтому употреблять его рекомендуется утром либо днем, когда на столе нет спиртного. Чай в данном случае будет куда полезнее.