Диетолог: не закусывайте сладкими блинами, иначе тяжелое похмелье гарантировано

Сегодня, 09:12

Александр Зуев

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Диетолог: не закусывайте сладкими блинами, иначе тяжелое похмелье гарантировано

Закусывать спиртное сладкими блинами вредно для здоровья. Дело в том, что сначала организм займется перевариванием сладкого, а уж потом переключится на алкоголь. А длительный процесс расщепления спирта в крови, как правило, доставляет человеку множество незапланированных ощущений по утрам. 

«Алкоголь вместе со сладкими блинами на организм оказывает двойную нагрузку. Суть в том, что если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму. Рекомендации такие: блины должны быть несладкими», – рассказала радио Sputnik диетолог Елена Соломатина. 

Она также посоветовала не закусывать, а запивать небольшими глотками съеденное: поел, выпил глоточек, затем повторил. 

И всё же, по ее словам, блины лучше не сочетать с алкоголем. Это очень калорийный продукт, поэтому употреблять его рекомендуется утром либо днем, когда на столе нет спиртного. Чай в данном случае будет куда полезнее.   

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Масленица блины алкоголь

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