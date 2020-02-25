Житель Челябинска заставил инспектора ДПС выписать штраф водителю эвакуатора

Челябинец, чью машину увезли на штрафстоянку за неправильную парковку, уличил самого водителя эвакуатора в нарушении ПДД (его автомобиль стоял на тротуаре) и буквально настоял на том, чтобы инспектор ДПС выписал ему штраф. При этом мужчина сомневается, что эвакуаторщика оштрафуют, поскольку работали они, по сути, в одной команде.

Этот вопрос попытался выяснить ресурс 74.RU . В ГИБДД ему ответили, что вопрос о наложении штрафа комментировать не могут согласно закону о персональных данных.

«Но, если бы люди читали Правила дорожного движения – там есть ряд автомобилей, которые могут отступать от правил разметки. Автомобили дорожной службы подходят под эти правила», – сказал представитель Госавтоинспекции.

При этом местный автоэксперт Панченко с таким разъяснением не согласился. По его словам, согласно п. 9.9 ПДД, по тротуарам может ездить только специальная техника, участвующая в ремонте дорог. Эвакуатор же к ней не относится, и ему нельзя находиться на тротуаре, даже при включенном маячке.

Хозяин эвакуированного автомобиля, руководствуясь последним комментарием, написал в ГИБДД претензию. Какую позицию займут полицейские, станет ясно после получения официального ответа.