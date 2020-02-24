«Яблоки в никотине» – ноу-хау самарских предпринимателей

Сегодня, 17:16

Александр Зуев

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«Яблоки в никотине» – ноу-хау самарских предпринимателей

Не успели самарские депутаты принять региональный закон о запрете снюса, как предприниматели предложили покупателям, в том числе несовершеннолетним, замену – дольки фруктов, вымоченных в никотине. Опасен такой товар тем, что родители далеко не сразу поймут, что жует их отпрыск. Сам товар продается безо всяких ограничений, этикетка возрастной маркировки не имеет. 

Обеспокоенные пользователи призывают родителей быть более внимательными к своим детям, проводить с ними профбеседы. 

 

«Да, я видел в магазине такую банку. В магазине еще умудряются акции проводить. Называется "яблоки в никотине"», – цитирует ресурс progorodsamara.ru одного из жителей Самары. 

Издание напоминает, что региональный закон о запрете снюса в Самарской области принят в последнем чтении 25 февраля. Теперь законодатели рассматривают возможность включить в него аналоги табачной жевательной смеси.

Самара яблоки в никотине

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«Яблоки в никотине» – ноу-хау самарских предпринимателей

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