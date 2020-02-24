В Ростовской области ушла под землю маршрутка с пассажирами

В половине седьмого утра в городе Каменск-Шахтинский во внезапно образовавшуюся яму провалилась маршрутка с пассажирами. Асфальт ушел вниз прямо под передними колесами микроавтобуса. Благодаря низкой скорости, серьезных травм среди пассажиров (всего их было 15 человек) удалось избежать.

Всё же одна женщина пострадала: она сломала ногу, когда выбиралась из автобуса. Ее отвезли в больницу.

Что касается автомобиля, то его кузов получил значительные повреждения. Проваливаясь в яму, он уперся передней частью в асфальт, при этом задние колеса на несколько сантиметров оторвались от земли.