В Ростовской области ушла под землю маршрутка с пассажирами

Сегодня, 15:56

Александр Зуев

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В Ростовской области ушла под землю маршрутка с пассажирами

В половине седьмого утра в городе Каменск-Шахтинский во внезапно образовавшуюся яму провалилась маршрутка с пассажирами. Асфальт ушел вниз прямо под передними колесами микроавтобуса. Благодаря низкой скорости, серьезных травм среди пассажиров (всего их было 15 человек) удалось избежать. 

Всё же одна женщина пострадала: она сломала ногу, когда выбиралась из автобуса. Ее отвезли в больницу. 

Что касается автомобиля, то его кузов получил значительные повреждения. Проваливаясь в яму, он уперся передней частью в асфальт, при этом задние колеса на несколько сантиметров оторвались от земли. 

«Замеры показали, что глубина ямы – 50 сантиметров, а ширина – 2 метра. На данный момент выясняются причины провала асфальта», – цитирует Kp.ru сообщение региональной Госавтоинспекции.
Ростовская область микроавтобус яма

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В Ростовской области ушла под землю маршрутка с пассажирами

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