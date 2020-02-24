Для российских военнослужащих созданы палатки с климат-контролем

В скором времени в российские войска начнут поступать палатки, оснащенные системой климат-контроля. Они заменят брезентовые конструкции с печками-буржуйками и бензиновыми генераторами. Система, работающая на газе или ином специальном топливе, обеспечивает комфортные условия во временном жилище при температуре окружающей среды от -50 до +50°С, сообщают "Известия ".

В настоящее время палатки проходят испытания в мотострелковой бригаде, дислоцирующейся в мурманской области. В них предусмотрен запас воды и гигиенический блок. Изготовлены они из дышащего водонепроницаемого материала, внутреннее пространство разделено на зоны.

Система также обеспечивает палатку освещением и вырабатывает достаточно электроэнергии для работы других приборов.