Двух подростков в Сочи унесло в штормящее море

Во вторник вечером двух подростков, пытавшихся в пос. Лазаревский перейти по мелководью реку Псезуапсе, унесло в Черное море, где разыгрался шторм силой до 5-ти баллов. Поиски продолжались всю ночь, но только на побережье, поскольку в открытом море в такую погоду проводить поисковую операцию невозможно.
Всё произошло на глазах у женщины, решившей запечатлеть на видео красивый закат. Она рассказала, что видела двух дурачившихся мальчишек, перебежавших по мелководью с одного берега на островок. Женщина и находившиеся с ней люди стали кричать, чтобы ребята были осторожнее, надвигался шторм, волны были большими.
Однако те не отреагировали и решили перебежать на другой берег, видимо, полагая, что и там будет мелко.
На вид подросткам было 13-15 лет. Их поиски продолжаются, в операции задействована авиация.
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