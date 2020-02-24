Двух подростков в Сочи унесло в штормящее море

Во вторник вечером двух подростков, пытавшихся в пос. Лазаревский перейти по мелководью реку Псезуапсе, унесло в Черное море, где разыгрался шторм силой до 5-ти баллов. Поиски продолжались всю ночь, но только на побережье, поскольку в открытом море в такую погоду проводить поисковую операцию невозможно.

Всё произошло на глазах у женщины, решившей запечатлеть на видео красивый закат. Она рассказала, что видела двух дурачившихся мальчишек, перебежавших по мелководью с одного берега на островок. Женщина и находившиеся с ней люди стали кричать, чтобы ребята были осторожнее, надвигался шторм, волны были большими.

Однако те не отреагировали и решили перебежать на другой берег, видимо, полагая, что и там будет мелко.

«Один пошел, споткнулся и по грудь ушел в воду. А так как бурная река, течение сильное, его начало уносить в море. Другой хотел его вытащить, но тоже споткнулся, его накрыло волной и унесло в море метров на двадцать. Второй карабкался, но потом, видимо, силы закончились, и его унесло. Поднялись волны за секунды, баллов шесть волна. Мы сразу вызвали спасателей, позвонили в МЧС», – рассказала местная жительница каналу РЕН.ТВ

На вид подросткам было 13-15 лет. Их поиски продолжаются, в операции задействована авиация.