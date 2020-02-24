По Дальнему Востоку прокаталась новая волна «минирований»

Сегодня, 09:00

Александр Зуев

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По Дальнему Востоку прокаталась новая волна «минирований»

В среду утром более сотни новых сообщений о минировании поступили на сайты учебных заведений в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке и других городах Дальнего Востока и Сибири.    

«К 9 утра (2.00 мск) сообщения поступили в восемь школ, в течение часа они поступили во все школы города. Идет эвакуация детей и персонала», – рассказал РИА Новости представитель мэрии Хабаровска. 

В Комсомольске-на-Амуре также сообщили о «минировании» всех школ, а их в городе насчитывается 37. 

Напомним, сообщения о массовых «минированиях» лихорадят большую часть регионов РФ с декабря 2019-го. В крупных городах угрозы взрывов помимо учебных заведений поступали на электронные почты метрополитенов, судов, торговых центров, вокзалов, учреждений культуры и других социальных объектов. ФСБ за это время сообщило о блокировании 5-ти зарубежных сервисов, использовавшихся для распространения писем с угрозами. Однако злоумышленники каждый раз находят новые возможности для их массовой рассылки.

Дальний Восток сообщения о минировании

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