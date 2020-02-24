Ураган в Ставрополье повредил около 100 домов

Сегодня, 08:02

Александр Зуев

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Ураган в Ставрополье повредил около 100 домов

Во вторник накрывший Ставрополье ураган повредил около 100 домов, в том числе многоэтажных. Сильный ветер повредил также социальные объекты: детские сады, школы, учреждения культуры, спортивные и медицинские учреждения. В региональном правительстве оценили ущерб в сумму не менее 60 млн. рублей. О жертвах не сообщается. 

«Наиболее серьезная ситуация в Буденновском районе, Советском и Нефтекумском городских округах», – приводит Интерфакс сообщение краевой администрации. 

В этих муниципалитетах введен режим ЧС. Губернатор потребовал от их руководителей безотлагательно сметы восстановительных работ и определить подрядные организации. Работы должны начаться уже в среду. 

Накануне региональное управление МЧС сообщило о повреждениях электросетей, в результате которых без света остались более 60 тыс. человек.

Ставропольский край ураган ущерб

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Ураган в Ставрополье повредил около 100 домов

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