Ураган в Ставрополье повредил около 100 домов

Во вторник накрывший Ставрополье ураган повредил около 100 домов, в том числе многоэтажных. Сильный ветер повредил также социальные объекты: детские сады, школы, учреждения культуры, спортивные и медицинские учреждения. В региональном правительстве оценили ущерб в сумму не менее 60 млн. рублей. О жертвах не сообщается.

«Наиболее серьезная ситуация в Буденновском районе, Советском и Нефтекумском городских округах», – приводит Интерфакс сообщение краевой администрации.

В этих муниципалитетах введен режим ЧС. Губернатор потребовал от их руководителей безотлагательно сметы восстановительных работ и определить подрядные организации. Работы должны начаться уже в среду.

Накануне региональное управление МЧС сообщило о повреждениях электросетей, в результате которых без света остались более 60 тыс. человек.