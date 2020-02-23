Приезжий в Якутии съел 10 тыс. рублей, которые принес в качестве взятки

В Якутии иностранец из ближнего зарубежья съел взятку, которую принес инспектору миграционного отдела за ускорение рассмотрения его документов, поданных с целью получения вида на жительство.

Инцидент произошел в январе. Мужчина пришел в отдел, чтобы узнать, как продвигается его дело. Заодно намекнул девушке-инспектору о готовности вознаградить ее труд деньгами. Он набрал число 10000 на мобильнике и показал сотруднице. Та вышла из кабинета «по делам» и посоветовалась с начальником. Руководитель попросил ее сделать вид, что она согласна взять деньги.

Позже посетитель выложил на стол две 5-тысячные купюры. Но когда в кабинет вошли оперативники, он запихал деньги в рот и проглотил. Впрочем, от ответственности этот трюк взяткодателя не спас. В стационаре ему вычистили желудок, а извлеченные деньги приобщили к делу, сообщает «ФедералПресс ».

К настоящему времени фигуранту предъявлено обвинение, и его дело готовится для передачи в суд.