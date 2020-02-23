В Подмосковье стилиста чуть не убили из-за сиреневых волос

Житель Железнодорожного (Московская обл.), 21-летний местный стилист, выбравший себе псевдоним Глизэ Нана, чудом остался жив после трех ударов ножом в шею. По словам потерпевшего, инцидент произошел из-за его фиолетовых волос.

Не так давно Глизэ возвращался домой поздно вечером и решил зайти в магазин. Но до двери дойти не успел – на него напал неизвестный. Он ударил парня в лицо и, оскорбительно высказываясь в адрес лиц нетрадиционной ориентации, повалил его на землю. Затем, удерживая ногой молодого человека на земле, он три раза ткнул его ножом в шею.

Позже врачи сказали, что одно из ранений находится в 3-х мм от сонной артерии. Медики сообщили о случившемся в полицию, однако Глизэ заявление писать отказался, будучи твердо уверенным, что преступника искать никто не будет.

Из-за травмы часть лица стилиста потеряла чувствительность. Теперь из дома он выходит только в сопровождении друзей, передает Лента.ру .