В Татарстане пьяный трудовик упал на пол и уснул на глазах учеников

Сегодня, 14:58

Александр Зуев

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В Татарстане пьяный трудовик упал на пол и уснул на глазах учеников

В Азнакаево (Татарстан) учитель технологии 7-й школы явился на урок пьяным, уселся на верстак и, мало что понимая, стал водить перед собой каким-то продолговатым предметом. Потом, под улюлюканье и смех учеников, свалился на пол и уснул. 

Дети не упустили возможности снять это действо на камеру мобильника и выложить в Сеть. Администрация школы провела короткое разбирательство, и трудовик был уволен. Причем директор сожалеет об утрате. По ее словам, мужчина был дисциплинированным и исполнительным сотрудником, и дети к нему относились очень хорошо. 

Возможно, какие-то проблемы в личной жизни, предположила руководитель, добавив, что сам он объяснять ничего не стал. 

«В подобном состоянии он ни разу не был замечен. Никаких жалоб на учителя технологии никогда не было», – заключила директор в беседе с корреспондентом канала "360".
Татарстан школа трудовик

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В Татарстане пьяный трудовик упал на пол и уснул на глазах учеников

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