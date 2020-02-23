В Татарстане пьяный трудовик упал на пол и уснул на глазах учеников

В Азнакаево (Татарстан) учитель технологии 7-й школы явился на урок пьяным, уселся на верстак и, мало что понимая, стал водить перед собой каким-то продолговатым предметом. Потом, под улюлюканье и смех учеников, свалился на пол и уснул.

Дети не упустили возможности снять это действо на камеру мобильника и выложить в Сеть. Администрация школы провела короткое разбирательство, и трудовик был уволен. Причем директор сожалеет об утрате. По ее словам, мужчина был дисциплинированным и исполнительным сотрудником, и дети к нему относились очень хорошо.

Возможно, какие-то проблемы в личной жизни, предположила руководитель, добавив, что сам он объяснять ничего не стал.