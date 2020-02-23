Полицейские будили пьяного электрошокером и убили

Сегодня, 12:18

Александр Зуев

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Полицейские будили пьяного электрошокером и убили

В Иркутске сотрудники ДПС по неосторожности убили нетрезвого 24-летнего парня, заснувшего в такси. Потерпевший ехал из ночного клуба домой. Подъехав к указанному в заявке дому, таксист не сумел разбудить молодого человека и обратился к находившимся рядом полицейским. 

Убедившись, что на обычные методы парень не реагирует, правоохранители решили разбудить его более серьезным средством – электрошокером. Однако электрический разряд привел к остановке сердца. Реанимационные мероприятия проведены не были. 

«Стражи порядка не придумали ничего лучше и попытались разбудить пьяного молодого человека электрошокером. Это привело к проблемам с сердцем, в итоге он умер. 20 февраля следователи возбудили уголовное дело против полицейских, 22 февраля их арестовали на два месяца», – цитирует News-r.ru мать потерпевшего. 

Она добавила, что полицейских уже уволили со службы, и выразила надежду, что суд назначит им справедливое наказание.

Иркутск ДПС электрошокер

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