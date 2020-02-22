В Башкирии дед надругался над больной внучкой

Сегодня, 11:20

Александр Зуев

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В Башкирии дед надругался над больной внучкой

Накануне, в День защитника Отечества, 63-летний житель Бирска (Башкирия) надругался над своей 15-летней внучкой, страдающей от детского церебрального паралича (ДЦП). Физические особенности не позволили ей отбиться от пожилого извращенца. 

Разоблачила его жена – бабушка потерпевшей. Поняв, что она не будет молчать, мужчина из дома сбежал. 

«После того, как мужчина надругался над беспомощной девочкой, он сбежал из дома. Заявление в полицию написала его жена, которая является бабушкой пострадавшей девочки, – рассказал «Региону online» источник в правоохранительных органах. 

Полицейские преступили к доследственной проверке, девочка-подросток направлена на медэкспертизу. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения фигуранта. О состоянии здоровья потерпевшей не сообщается.  

Ранее СКР по Башкирии объявил в международный розыск жителя Уфы, изнасиловавшего малолетнюю в подъезде многоэтажки.

Башкирия подросток насилие

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В Башкирии дед надругался над больной внучкой

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