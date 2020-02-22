В Башкирии дед надругался над больной внучкой

Накануне, в День защитника Отечества, 63-летний житель Бирска (Башкирия) надругался над своей 15-летней внучкой, страдающей от детского церебрального паралича (ДЦП). Физические особенности не позволили ей отбиться от пожилого извращенца.

Разоблачила его жена – бабушка потерпевшей. Поняв, что она не будет молчать, мужчина из дома сбежал.

«После того, как мужчина надругался над беспомощной девочкой, он сбежал из дома. Заявление в полицию написала его жена, которая является бабушкой пострадавшей девочки, – рассказал « Региону online » источник в правоохранительных органах.

Полицейские преступили к доследственной проверке, девочка-подросток направлена на медэкспертизу. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения фигуранта. О состоянии здоровья потерпевшей не сообщается.

Ранее СКР по Башкирии объявил в международный розыск жителя Уфы, изнасиловавшего малолетнюю в подъезде многоэтажки.