В Новочеркасске умер ребенок, вдохнувший канцелярский гвоздик

В Новочеркасской больнице (Ростовская обл.) после часа реанимационных мероприятий умер 4-летний ребенок. Причиной смерти стал канцелярский гвоздик, который оказался в его трахее. Инцидент произошел в пятницу в станице Кривянская.

Мальчик дома возился с игрушками, в числе которых оказались канцелярские принадлежности. В какой-то момент о вдохнул гвоздик с пластиковой шляпкой и начал задыхаться. Родители бросились ему помогать, но достать инородный предмет не смогли. Тогда они повезли сына в Новочеркасск. Но еще по дороге у него остановилось сердце пишет ресурс «Ёрш ».

Реанимационные мероприятия не помогли. Как пояснили медики, попавший в трахею предмет вызвал спазм, следствием которого стали остановка дыхания и сердца. В таких случаях помощь должна оказываться немедленно.