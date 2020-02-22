В Новочеркасске умер ребенок, вдохнувший канцелярский гвоздик

Сегодня, 10:22

Александр Зуев

0

Image
В Новочеркасске умер ребенок, вдохнувший канцелярский гвоздик

В Новочеркасской больнице (Ростовская обл.) после часа реанимационных мероприятий умер 4-летний ребенок. Причиной смерти стал канцелярский гвоздик, который оказался в его трахее. Инцидент произошел в пятницу в станице Кривянская. 

Мальчик дома возился с игрушками, в числе которых оказались канцелярские принадлежности. В какой-то момент о вдохнул гвоздик с пластиковой шляпкой и начал задыхаться. Родители бросились ему помогать, но достать инородный предмет не смогли. Тогда они повезли сына в Новочеркасск. Но еще по дороге у него остановилось сердце пишет ресурс «Ёрш». 

Реанимационные мероприятия не помогли. Как пояснили медики, попавший в трахею предмет вызвал спазм, следствием которого стали остановка дыхания и сердца. В таких случаях помощь должна оказываться немедленно.

Ростовская область ребенок канцелярский гвоздик

Лента

В Башкирии дед надругался над больной внучкой

Сегодня, 11:20

В Новочеркасске умер ребенок, вдохнувший канцелярский гвоздик

Сегодня, 10:22

Для Су-57 создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты

Вчера, 12:53

В Мытищах многодетная мать прыгнула в ледяной пруд для спасения тонувшей собаки

Вчера, 12:09

Пермский депутат получил срок на инсценировку нападения на самого себя

22-02-2020, 09:37

Более ста депутатов Петербурга потребовали от городских властей согласовать марш Немцова

21-02-2020, 18:05

В России отменили советскую норму молока «за вредность»

21-02-2020, 17:06

В Калининграде наследник обнаружил на своем балконе мумию человека

21-02-2020, 16:47

Ставропольские полицейские разыскали шутника, пробежавшего перед дорожной камерой с госномером

21-02-2020, 16:00

Россияне доказали: забивать гвозди можно и бананом

21-02-2020, 11:40

В Минпромторге предложили повысить транспортный налог на старые автомобили

21-02-2020, 10:25

Корпорация «МиГ» получила патент на систему беспилотной посадки

21-02-2020, 10:24

В РФ собираются увеличить налог на «неэкологичные» автомобили

21-02-2020, 08:49

России спрогнозировали эпидемию коронавируса

20-02-2020, 16:59

В Перми снежной глыбой с крыши накрыло женщину с ребенком

20-02-2020, 16:18

В Иркутской области закрыли школу из-за радиации

20-02-2020, 10:58

В России задержаны 39 человек за восстановление боевого оружия и изготовление боеприпасов

20-02-2020, 10:20

В Иркутской области пенсионерка чуть не умерла от холода в собственном доме

19-02-2020, 12:43

В Ленобласти при лечении зуба мальчик проглотил стоматологический инструмент

19-02-2020, 09:37

Минздрав разработал рекомендации по занятию спортом для населения

19-02-2020, 08:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle