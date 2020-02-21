Для Су-57 создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты

Российские разработчики создали для истребителя Су-57 не имеющую аналогов малогабаритную гиперзвуковую ракету. Об этом со ссылкой на свои источники в ОПК сообщает ТАСС . Ракета будет размещаться внутри фюзеляжа самолета.

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса "воздух – поверхность" для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57», – сказал агентству один из собеседников.

По словам другого источника, подтвердившего разработку изделия, пока ракета вместе с истребителем (носителем) не испытывалась, но в скором времени такие испытания начнутся. При этом он не стал раскрывать характеристики изделия из соображения секретности.

Ранее в Минобороны сообщали, что в течение ближайших 8 лет в войска должны поступить 76 серийных Су-57. Машина относится к истребителям 5-го поколения.