Для Су-57 создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты

Сегодня, 12:53

Александр Зуев

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Для Су-57 создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты

Российские разработчики создали для истребителя Су-57 не имеющую аналогов малогабаритную гиперзвуковую ракету. Об этом со ссылкой на свои источники в ОПК сообщает ТАСС. Ракета будет размещаться внутри фюзеляжа самолета. 

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса "воздух – поверхность" для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57», – сказал агентству один из собеседников. 

По словам другого источника, подтвердившего разработку изделия, пока ракета вместе с истребителем (носителем) не испытывалась, но в скором времени такие испытания начнутся. При этом он не стал раскрывать характеристики изделия из соображения секретности. 

Ранее в Минобороны сообщали, что в течение ближайших 8 лет в войска должны поступить 76 серийных Су-57. Машина относится к истребителям 5-го поколения.  

Россия Су-57 гиперзвуковая ракета

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Для Су-57 создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты

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