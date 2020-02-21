В Мытищах многодетная мать прыгнула в ледяной пруд для спасения тонувшей собаки

Жительница подмосковных Мытищ по имени Алина, мать троих детей, спасла тонувшего в местном пруду пса, который не мог самостоятельно выбраться на лед. Для этого ей пришлось с головой окунуться в ледяную воду.

Женщина рассказала, что около водоема собака вырвалась и помчалась по льду за дикой уткой. А когда лед кончился – поплыла. Не догнав птицу, пес попытался вернуться, но все попытки выбраться на лед закончились неудачей.

Средняя дочь Алины начала плакать от страха, что питомец утонет. Тогда женщина попросила стоящих рядом людей присмотреть за девочками и, сняв верхнюю одежду, полезла в воду, разбивая тонкий лед. Добравшись до места, она нащупала под водой поводок и вытянула собаку. Выбраться на берег ей помогли прохожие.

По данным канала «Москва 24 », Алина работает педиатром.