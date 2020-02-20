Пермский депутат получил срок на инсценировку нападения на самого себя

Депутат Заксобрания Пермского края Кузьмин решил поднять свой рейтинг путем организации покушения на самого себя. При этом «страдать за государственное дело» он не собирался, разработав более простую, бескровную фальсификацию.

Сначала он прострелил из обреза капюшон своей куртки, а затем «подставился» во дворе жилого дома под холостой выстрел, который произвел из того же обреза его знакомый. На «свидание» депутат пришел в уже прострелянной куртке, пишет ресурс «59.ру ».

Затем пошел в полицию и заявил о покушении. А тот факт, что ни одна дробинка не достигла его тела объяснил просто: в момент выстрела случайно поскользнулся, и весь заряд ушел в капюшон.

Полицейские не поверили и занялись восстановлением реальных событий. В итоге следователи возбудили дело, обвинив народного избранника в инсценировке, а точнее в ложном доносе и создании ложных доказательств. Накануне суд приговорил его к 3 годам колонии. Защита Кузьмина намерена оспорить приговор.