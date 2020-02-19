В Калининграде наследник обнаружил на своем балконе мумию человека

В Калининграде мужчина, вступивший в право собственности на квартиру в многоэтажке, доставшейся ему после смерти родственников, обнаружил на балконе мумию человека. По мнению экспертов, тело находилось там не менее 10 лет.

В свою очередь правоохранители предположили, что труп принадлежит бывшему хозяину жилплощади, который пропал несколько лет назад и был признан без вести пропавшим. Позже экспертиза подтвердила эту версию, сообщает ресурс «Клопс ».

Установлено, что ранее в квартире проживали супруги-пенсионеры. Женщина умерла недавно – в 2018-м, ее похоронили за бюджетные деньги. Видимо, это она в свое время вынесла умершего мужа на балкон. Квартира почти два года стояла пустая, и чиновники уже начали процедуру перевода ее в муниципальную собственность, но тут объявился наследник.

Правоохранителям еще предстоит установить причину смерти мужчины, а также выяснить, почему исчезновение старика никого не заинтересовало.