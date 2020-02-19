Ставропольские полицейские разыскали шутника, пробежавшего перед дорожной камерой с госномером

Житель Ставрополя решил подшутить над ГИБДД, а заодно посмотреть на реакцию ведомства, пробежав перед дорожной камерой с автомобильным номером в руках. Ночью он вышел на один из перекрестков по ул. Карла Маркса и пробежал по проезжей части на красный свет светофора, сообщает "КП Северный Кавказ ".

Камера, как и полагается, зафиксировала нарушение, однако сотрудники Госавтоинспекции шутку оценили и отправлять «письмо счастья» не стали. Они поступили по-другому: разыскали нарушителя (кстати, помог им в этом госномер) и оштрафовали за переход улицы в неположенном месте.

Парень отпираться от содеянного не стал, пояснив, что пошел на эту глупость, поспорив с друзьями.