Ставропольские полицейские разыскали шутника, пробежавшего перед дорожной камерой с госномером

Сегодня, 16:00

Александр Зуев

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Ставропольские полицейские разыскали шутника, пробежавшего перед дорожной камерой с госномером

Житель Ставрополя решил подшутить над ГИБДД, а заодно посмотреть на реакцию ведомства, пробежав перед дорожной камерой с автомобильным номером в руках. Ночью он вышел на один из перекрестков по ул. Карла Маркса и пробежал по проезжей части на красный свет светофора, сообщает "КП Северный Кавказ". 

Камера, как и полагается, зафиксировала нарушение, однако сотрудники Госавтоинспекции шутку оценили и отправлять «письмо счастья» не стали. Они поступили по-другому: разыскали нарушителя (кстати, помог им в этом госномер) и оштрафовали за переход улицы в неположенном месте. 

Парень отпираться от содеянного не стал, пояснив, что пошел на эту глупость, поспорив с друзьями.

Ставрополь ПДД госномер

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