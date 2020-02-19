Россияне доказали: забивать гвозди можно и бананом

Сегодня, 11:40

Александр Зуев

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Россияне доказали: забивать гвозди можно и бананом

Зарубежные пользователи в очередной раз воскликнули «вау», просматривая опубликованный в «Твиттере» ролик об этих «странных русских», живущих в необъятной стране «балалаек и медведей». Теперь и они знают о «двойном назначении» фруктов на российском Крайнем Севере. 

Ролик позаимствован у канала RT. На кадрах видно, как молодой мужчина во дворе какого-то дома забивает гвоздь в доску сначала бананом, а затем яблоком. Дело происходит зимой, в Нюрбинском районе Якутии. Достав из кармана смартфон, парень поворачивает его дисплеем к оператору, на нем температура воздуха: -53°С. 

«Для россиян фрукты – больше, чем фрукты. В холодную погоду они становятся молотками», – говорится в подписи под видеоматериалом. 

Мужчина показал еще пару «фокусов»: с легкостью, как лис бумаги, порвал на куски замерзшую матерчатую пеленку и переломил провод в пластиковой изоляции.  

Якутия банан гвоздь

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