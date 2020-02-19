Корпорация «МиГ» получила патент на систему беспилотной посадки

Разработчики новейшего истребителя МиГ-35 зарегистрировали технологию, внедрение которой позволит самолету заходить на посадку в автоматическом (беспилотном) режиме. По словам специалистов, данная система повысит безопасность пилотирования при сложных погодных условиях.

«Инженеры корпорации "МиГ" получили патент на систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку. Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости. Новая технология найдет свое применение в самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35», – рассказали РИА Новости в корпорации «МиГ».

Система будет внедряться не только в нынешние современные модели, но и в перспективные машины. Работа в этом направлении продолжается, поскольку одной из важнейших задач специалистов сделать применение авиатехники наиболее безопасным и эффективным.

Новая система уже прошла испытания, и ее преимущество подтверждено отзывами пилотов.