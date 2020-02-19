В Минпромторге предложили повысить транспортный налог на старые автомобили

В Минпромторге предлагают повысить транспортный налог на старые автомобили. Инициатива повышение сбора на авто Евро-3 и ниже касается коммерческого транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Замглавы министерства Александр Морозов ранее заявил, что свои предложения, где предлагается увеличить базовую ставку транспортного налога уже с 2021 года будет направлены в самое ближайшее время. Особо подчеркивается, что такой транспорт имеет самый низкий уровень экологичности.

«Указанная техника каждый день наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью россиян. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействия на окружающую среду», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что по поручению Кабмина ведомство совместно с другими федеральными органами подготовит предложения по увеличению транспортного налога в отношении старого коммерческого транспорта.

Согласно подсчетам Минпромторга, в России таких старых автомобилей свыше 3 миллионов штук.

По информации «Автостата», по состоянию на март 2019 года в России только 44,8 процентов легковых автомобилей соответствовали нормам токсичности Евро-4. В Москве, правда, их больше - 76,6 процента. Что же касается легковых авто в РФ с нормами выбросов, соответствующих Евро-3 и ниже, таких более половины - 55,2 процента.