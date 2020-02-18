В Перми снежной глыбой с крыши накрыло женщину с ребенком

В среду в Перми с крыши дома по Комсомольскому проспекту сорвалась снежная глыба и накрыла шедших по тротуару пожилую женщину и ее внучку. В тот же день ранее с крыши сорвалась ледяная глыба, которая по чистой случайности никого не задела. Причем обитатели дома несколько раз звонили в управляющую компанию о возможных несчастных случаях.
И вот несчастье случилось. Девочку достал из-под снега и принес на руках в ближайший офис прохожий, изо рта у нее шла кровь. Женщина пришла сама, однако находилась в шоке и ни на что не реагировала. Когда приехавшие медики померили ей давление, верхнее перевалило за 200. Что касается девочки, у нее черепно-мозговая травма и подозрение на поврежденный позвоночник.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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