В Перми снежной глыбой с крыши накрыло женщину с ребенком

В среду в Перми с крыши дома по Комсомольскому проспекту сорвалась снежная глыба и накрыла шедших по тротуару пожилую женщину и ее внучку. В тот же день ранее с крыши сорвалась ледяная глыба, которая по чистой случайности никого не задела. Причем обитатели дома несколько раз звонили в управляющую компанию о возможных несчастных случаях.

«Мы просто не можем понять позицию нашей управляющей компании «Уралстройремонт». Если мы видим глыбу, которая в любой момент может рухнуть и сообщаем им об этом, а они отвечают, что сегодня вряд ли смогут приехать, это нормально? И так происходит почти каждую зиму и весну, а ведь мимо нашего дома столько людей ходит!», – рассказали « Комсомолке » жители верхнего этажа.

И вот несчастье случилось. Девочку достал из-под снега и принес на руках в ближайший офис прохожий, изо рта у нее шла кровь. Женщина пришла сама, однако находилась в шоке и ни на что не реагировала. Когда приехавшие медики померили ей давление, верхнее перевалило за 200. Что касается девочки, у нее черепно-мозговая травма и подозрение на поврежденный позвоночник.

По данному факту возбуждено уголовное дело.