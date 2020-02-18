В Иркутской области закрыли школу из-за радиации

Сегодня, 10:58

Александр Зуев

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В Иркутской области закрыли школу из-за радиации

Выполняя решение суда, судебные приставы Иркутской области закрыли на 2 месяца начальную школу в населенном пункте Столбова. На сайте ССП поясняется, что руководство учебного заведения нарушило закон, касающийся санитарно-эпидемиологического благополучия жителей. 

«Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области» произведены измерения, в ходе которых установлено превышение нормативного значения среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона в помещениях школы», – говорится в релизе

Суд привлек школу к административной ответственности и приостановил ее деятельность на 65 суток. 

Отмечается, что большое количество радона содержится в почве Приангарья. Он периодически попадает в помещения, которые рекомендуется постоянно проветривать. Теперь школьной администрации предстоит ремонт, заключающий в герметизации здания и перекрытии движения воздуха вверх из подвала.

Иркутская область школа радиация

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