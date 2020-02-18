В России задержаны 39 человек за восстановление боевого оружия и изготовление боеприпасов

Сегодня, 10:20

Александр Зуев

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В России задержаны 39 человек за восстановление боевого оружия и изготовление боеприпасов

Масштабная операция, проведенная ФСБ и МВД РФ в 19-ти российских регионах завершилась задержанием 39 человек, подозреваемых в переделке гражданского оружия в боевое, восстановлении боевого оружия и изготовлении боеприпасов. 

В ходе мероприятий изъято стрелковое оружие, в том числе автоматы и пулеметы, гранаты, взрывчатые вещества, патроны и пр. 

«Из незаконного оборота изъято 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, в их числе: пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, 11 ручных осколочных гранат, 7 взрывателей, около трёх тысяч патронов различного калибра, свыше 11 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), 5 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 10 единиц оружия, комплектующие (пули, гильзы, капсюля) и оборудование для производства боеприпасов», – говорится в релизе ФСБ

Кроме того, силовики ликвидировали 4 нелегальных оружейных мастерских, оснащенных необходимым оборудованием. Изъятые стволы и боеприпасы направлены на криминалистическое исследование. Его результаты послужат основанием для принятия процессуального решения.

ФСБ боевое оружие изъятие

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