В Иркутской области пенсионерка чуть не умерла от холода в собственном доме

Благодаря неравнодушнию сотрудницы почты в городе Шелехов Иркутской области удалось спасти пожилую женщину. Работницу почтового отделения Анну Томшину насторожил тот факт, что бабушка не пришла за пенсией.
Тимошина сама приехала к дому пенсионерки Маи Ивановны, однако дверь ей никто не открыл. Тогда она вызвала полицию и, как оказалось, не зря. Женщина из-за холода уже не могла самостоятельно подняться с постели, кроме того, у нее были отморожены руки.
Дело в том, что в доме отсутствовало печное отопление, а электрический обогреватель сломался. Пострадавшую срочно госпитализировали. Теперь ее дела пошли на поправку.
«Сейчас Мая Ивановна находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Благодаря Анне удалось спасти жизнь человеку. Хочется призвать всех быть внимательнее друг к другу и не проходить мимо тех, кто оказался в беде. Ведётся работа с органами социальной защиты. Ситуацию держу на контроле», – написал в «ВКонтакте
» мэр Шелехова Сергей Липин.
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