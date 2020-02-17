В Иркутской области пенсионерка чуть не умерла от холода в собственном доме

Благодаря неравнодушнию сотрудницы почты в городе Шелехов Иркутской области удалось спасти пожилую женщину. Работницу почтового отделения Анну Томшину насторожил тот факт, что бабушка не пришла за пенсией.

Тимошина сама приехала к дому пенсионерки Маи Ивановны, однако дверь ей никто не открыл. Тогда она вызвала полицию и, как оказалось, не зря. Женщина из-за холода уже не могла самостоятельно подняться с постели, кроме того, у нее были отморожены руки.

Дело в том, что в доме отсутствовало печное отопление, а электрический обогреватель сломался. Пострадавшую срочно госпитализировали. Теперь ее дела пошли на поправку.