В Иркутской области пенсионерка чуть не умерла от холода в собственном доме

Сегодня, 12:43

Александр Зуев

0

Image
В Иркутской области пенсионерка чуть не умерла от холода в собственном доме

Благодаря неравнодушнию сотрудницы почты в городе Шелехов Иркутской области удалось спасти пожилую женщину. Работницу почтового отделения Анну Томшину насторожил тот факт, что бабушка не пришла за пенсией. 

Тимошина сама приехала к дому пенсионерки Маи Ивановны, однако дверь ей никто не открыл. Тогда она вызвала полицию и, как оказалось, не зря. Женщина из-за холода уже не могла самостоятельно подняться с постели, кроме того, у нее были отморожены руки. 

Дело в том, что в доме отсутствовало печное отопление, а электрический обогреватель сломался. Пострадавшую срочно госпитализировали. Теперь ее дела пошли на поправку. 

«Сейчас Мая Ивановна находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Благодаря Анне удалось спасти жизнь человеку. Хочется призвать всех быть внимательнее друг к другу и не проходить мимо тех, кто оказался в беде. Ведётся работа с органами социальной защиты. Ситуацию держу на контроле», – написал в «ВКонтакте» мэр Шелехова Сергей Липин.
Иркутская область пенсионерка отморожение рук

Лента

В Иркутской области пенсионерка чуть не умерла от холода в собственном доме

Сегодня, 12:43

В Ленобласти при лечении зуба мальчик проглотил стоматологический инструмент

Сегодня, 09:37

Минздрав разработал рекомендации по занятию спортом для населения

Сегодня, 08:39

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу за выдернутый из-под него стул

Вчера, 17:02

В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики

Вчера, 15:58

В Хабаровске семья перенесла похороны усопшей из-за того, что пьяные могильщики не дорыли могилу

Вчера, 13:56

Хакеры начали новую волну атак на российские банки и энергокомпании

Вчера, 10:09

Псковская музыкальная школа закупила стулья по цене 100 тыс. рублей за штуку

Вчера, 08:40

В Башкирии под лед провалился табун из семи лошадей

17-02-2020, 16:18

Протоиерей Смирнов: мои слова о женщинах переврали журналисты

17-02-2020, 14:55

Убийце собственной жены добавили 6,5 лет колонии

17-02-2020, 12:08

«Лед 2» установил рекорд по сборам в премьерный день показа

16-02-2020, 17:14

В РПЦ назвали гражданских жен «бесплатными проститутками»

16-02-2020, 10:36

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

16-02-2020, 09:28

Хабаровский суд арестовал мужчину, бросившего своих детей в Шереметьево

15-02-2020, 08:04

Выборгская таможня уничтожила очередную партию финской «запрещенки»

14-02-2020, 16:44

Не было бы счастья… Переехав пьяного мужчину, водитель спас его от смерти

14-02-2020, 15:31

В Красноярском крае задержан районный прокурор, проводятся обыски

14-02-2020, 12:25

В Крыму оценили обещание Зеленского построить «город-сад» для переселенцев с полуострова

14-02-2020, 10:39

Жириновский начал борьбу с вирусом в Госдуме

13-02-2020, 15:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle