В Ленобласти при лечении зуба мальчик проглотил стоматологический инструмент

В Приозерске (Ленинградская обл.) 12-летний школьник, находясь на приеме у стоматолога, проглотил металлический инструмент. По данному факту следователи областного управления СКР возбудили дело по ст. 238 УК.

«При оказании услуг, в ротовой полости ребенка оказался медицинский инструмент, предназначенный для прохождения и расширения корневых каналов, который мальчик проглотил. возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», – говорится в сообщении ведомства.

Инородный металлический предмет был извлечен хирургами областной клинической больницы на следующий день после происшествия. Более подробной информации о состоянии ребенка не приводится. Инцидент произошел месяц назад.

Следователи изучают обстоятельства совершенного преступления назначен ряд экспертиз, изъята необходимая документация. Максимальное наказание по указанной статье – 2 года колонии.