В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу за выдернутый из-под него стул

Старшеклассник одной из школ в Псковской области донимал женщину-педагога тем, что игнорировал ее присутствие, сидя спиной и раскачиваясь на стуле. Учительница, поняв, что ответа от подростка не добьется, просто выдернула из-под него стул.

Парень рухнул на пол, а потом поднялся и ударил женщину кулаком в лицо. После этого на пол падает она.

Канал 360 , разбираясь в причинах ситуации, обратился к руководству школу. Там ответили, что инцидент произошел из-за нарушения подростком дисциплины, и в настоящее время стороны претензий друг к другу не имеют.

Правда позже выяснилось, что ученик в школу пока не ходит, а преподаватель после случившегося уволилась.

В свою очередь мать старшеклассника, воспитывающая одна трех детей, рассказала, что сын извинился перед учительницей и та его простила. Но дело осложнено тем, что кто-то из учеников выложил в Сеть видео с этим эпизодом.

«Я ребенка своего не оправдываю, нет. <…> Если он такой вышел, то это не повод поливать меня грязью в интернете. Я сейчас почитала комментарии – просто бред. Как там пишут, „что посеешь, то и пожнешь“. Что я могу сделать в этой ситуации, но вот такой вот он есть, и ничего мне уже с этим не сделать, понимаете?», – сказала она.