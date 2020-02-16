В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу за выдернутый из-под него стул

Сегодня, 17:02
Старшеклассник одной из школ в Псковской области донимал женщину-педагога тем, что игнорировал ее присутствие, сидя спиной и раскачиваясь на стуле. Учительница, поняв, что ответа от подростка не добьется, просто выдернула из-под него стул.
Парень рухнул на пол, а потом поднялся и ударил женщину кулаком в лицо. После этого на пол падает она.
Канал 360, разбираясь в причинах ситуации, обратился к руководству школу. Там ответили, что инцидент произошел из-за нарушения подростком дисциплины, и в настоящее время стороны претензий друг к другу не имеют.
Правда позже выяснилось, что ученик в школу пока не ходит, а преподаватель после случившегося уволилась.
В свою очередь мать старшеклассника, воспитывающая одна трех детей, рассказала, что сын извинился перед учительницей и та его простила. Но дело осложнено тем, что кто-то из учеников выложил в Сеть видео с этим эпизодом.
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