В Хабаровске семья перенесла похороны усопшей из-за того, что пьяные могильщики не дорыли могилу

Сегодня, 13:56

Александр Зуев

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В Хабаровске семья перенесла похороны усопшей из-за того, что пьяные могильщики не дорыли могилу

Унижение и оскорбление – так охарактеризовали свое состояние члены семьи из Хабаровска, когда прибыли на кладбище для похорон бабушки. Подойдя к месту захоронения, они увидели кучу мусора и неглубокую яму. 

Очевидцы им объяснили, что бригадир, отвечавший за подготовку погребения напился и «куда-то убежал». Родственники около часа ждали «копателей» рядом с гробом, но так никто и не появился. В итого пришлось гроб везти обратно, а похороны перенести на следующий день. 

«Приехали все родственники на кладбище, уже привезли гроб с телом, а ничего не готово. Что делать, куда бежать?! Я такого беспредела не видел», – приводит РЕН.ТВ слова одного из членов семьи. 

Местные СМИ, разбиравшиеся в этой истории, уточнили, что усопшая была застрахована в одной из местных компаний, и в случае ее смерти организовать похороны в пределах страхового взноса. Впоследствии представитель компании так и сделал – заключил договор с ритуальным предприятием «Земля и люди». Однако последние сорвали траурное мероприятие.

Хабаровск похороны могила

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