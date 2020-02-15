В Башкирии под лед провалился табун из семи лошадей

В понедельник в Иглинском районе (Башкортостан) в ледяную воду провалились сразу 7 лошадей. Животные шли обычным маршрутом и не ожидали подвоха. Но на этот раз лед не выдержал. Люди, не теряя времени организовали спасательную операцию, поскольку все попытки лошадей самостоятельно выбраться на сушу закончились безрезультатно.

Лошадей вытаскивали как с помощью трактора, так и просто руками – набрасывали им на них веревки, подтягивали к краю водоема, а затем тащили на берег за шею и передние ноги. Некоторые из них после таких злоключений не сразу приходили в себя, с десяток секунд отлеживаясь в снегу.

«Нестабильные погодные условия зимы явились причиной данной ситуации. Лошади зашли на лед по привычке, думая, что там как всегда с полметра», – цитирует одного из спасателей « Комсомольская правда ».

Благодаря активным действиям местных жителей трагических последствий удалось избежать.