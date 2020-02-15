Протоиерей Смирнов: мои слова женщинах переврали журналисты

Ранее СМИ распространили заявление протоиерея Смирнова, в котором он якобы обрушился с критикой на женщин, живущих с мужчинами в незарегистрированном браке, назвав их «бесплатными проститутками».

Сам Смирнов пояснил, что его слова вырвали из контекста, сделав их обидными для женщин. На самом же деле в своем выступлении он осуждал мужчин, не желающих жениться и бросающих своих подруг. Священник отметил, что подобной отношение к женщине возмущает его, как гражданина, семьянина и священнослужителя. По его словам, он всегда старается оказать помощь женщинам, особенно в трудное для них время.

«Пресса врет, придумывает. Сказали: «Отец Димитрий взял и оскорбил миллионы женщин». Да вообще не о женщинах шла речь на этой встрече. Как я могу женщин ненавидеть, обижать? У меня 80% женщин в приходе, я каждой в чем-то помогаю. Особенно при разводах - рассказываю, что делать с этими идиотами, тварями, которые просто издеваются, как безопасно из этого выйти. Я всегда был за женщин, всегда, был за слабых. Но мужчины превратили их в содержанок, в проституток. Никто жениться не хочет», – цитирует Смирнова агентство Москва

Он добавил, что женщинам не стоит вступать в тесную связь с мужчинами в надежде, что они на них женятся. Надежда эта призрачна, и часто складывается так, что, отдав мужчине свою молодость, она остается ни с чем.