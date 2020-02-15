Протоиерей Смирнов: мои слова женщинах переврали журналисты

Ранее СМИ распространили заявление протоиерея Смирнова, в котором он якобы обрушился с критикой на женщин, живущих с мужчинами в незарегистрированном браке, назвав их «бесплатными проститутками».
Сам Смирнов пояснил, что его слова вырвали из контекста, сделав их обидными для женщин. На самом же деле в своем выступлении он осуждал мужчин, не желающих жениться и бросающих своих подруг. Священник отметил, что подобной отношение к женщине возмущает его, как гражданина, семьянина и священнослужителя. По его словам, он всегда старается оказать помощь женщинам, особенно в трудное для них время.
Он добавил, что женщинам не стоит вступать в тесную связь с мужчинами в надежде, что они на них женятся. Надежда эта призрачна, и часто складывается так, что, отдав мужчине свою молодость, она остается ни с чем.
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