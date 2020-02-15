Убийце собственной жены добавили 6,5 лет колонии

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В прошлом году житель Великого Новгорода, находясь в нетрезвом состоянии, поругался с женой и ударил ее керамической кружкой по голове. Женщина скончалась до приезда скорой. Мужчину арестовали, предъявив обвинение в умышленном убийстве.
Однако состоявшийся затем суд не нашел умысла в действиях обвиняемого и назначил ему наказание за неосторожное убийство – полтора года колонии. Сотрудников прокуратуры такой поворот в деле не устроил, и они подали апелляцию в вышестоящий суд.
В результате предыдущий приговор был отменен. По новому приговору злоумышленник получил уже 8 лет колонии.
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