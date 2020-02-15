Убийце собственной жены добавили 6,5 лет колонии

В прошлом году житель Великого Новгорода, находясь в нетрезвом состоянии, поругался с женой и ударил ее керамической кружкой по голове. Женщина скончалась до приезда скорой. Мужчину арестовали, предъявив обвинение в умышленном убийстве.

Однако состоявшийся затем суд не нашел умысла в действиях обвиняемого и назначил ему наказание за неосторожное убийство – полтора года колонии. Сотрудников прокуратуры такой поворот в деле не устроил, и они подали апелляцию в вышестоящий суд.

«Прокуратура подала апелляцию, указав, что характер и удара свидетельствую об умышленном причинении вреда потерпевшей, а состояние алкогольного опьянения является отягчающим обстоятельством», – приводит « Регион online » сообщение надзорного ведомства.

В результате предыдущий приговор был отменен. По новому приговору злоумышленник получил уже 8 лет колонии.