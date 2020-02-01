Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

С 15 февраля в России вступили в силу новые правила организации первичной медико-санитарной помощи, утвержденные ранее Минздравом.

Согласно этим изменениям, в поликлиниках будут работать терапевтические отделения, процедурные и диагностические отделения. В тоже время в обновленной структуре поликлиник нет кабинетов лучевой диагностики, стоматологов и кабинетов доверия.

Стоит отметить, что состав специализированной помощи будет зависеть от численности населения, прикреплённого к поликлинике. Так, в тех поликлиниках, которые обслуживают до 30 тыс человек, должны быть такие врачи: кардиолог, уролог, ЛОР, офтальмолог, фтизиатр, эндокринолог, хирург, невролог, травматолог, ортопед и инфекционист. Также в таких поликлиниках будет работать кабинет медицинской профилактики для взрослых, кабинет функциональной диагностики, УЗИ, рентген, флюорография и маммография. Кроме того, в такой поликлинике должны клинико-биологическая и биохимическая лаборатории.

Если поликлиника обслуживает от 30 до 50 тыс человек, то, помимо вышеуказанных специалистов там должны также работать онколог, а также должен быть кабинет эндоскопической диагностики.

В тех поликлиниках, где работает более 50 тыс человек, должны также быть ревматолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, нефролог, колонопроктолог и гериатр. В таких поликлиниках также должны функционировать отделения медицинской реабилитации, паллиативной помощи взрослым (в том числе выездной) и кабинет МРТ.

Минздрав исключил из штатных нормативов поликлиники медицинских психологов.