Хабаровский суд арестовал мужчину, бросившего своих детей в Шереметьево

Рассмотрев ходатайство следователя, районный суд Хабаровска принял решение об аресте обвиняемого Гаврилова, который в конце января оставил двух своих малолетних детей в Шереметьево.

Гаврилову вменяются в вину несколько преступных деяний, в том числе оставление детей в опасности, систематическое нанесение побоев их матери (истязание), а также кража (хищение денег у знакомой).

«Я вообще в шоке, я такого не ожидал», – приводит РИА Новости слова Гаврилова, сказанные журналистам после вынесения решения.

Его адвокат заявил о намерении обжаловать решение «в установленные законодательством сроки».

Ранее Гаврилов пояснил, что оставил детей в аэропорту из-за финансовых трудностей, и собирался снова забрать к себе, как только найдет подходящую работу. В ходе расследования также установлено, что обвиняемый систематически избивал мать детей, не давая им видится.

Сегодня мальчики находятся под опекой матери, один ходит в школу, другой – в детский сад.