Выборгская таможня уничтожила очередную партию финской «запрещенки»

Сегодня, 16:44

Александр Зуев

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Выборгская таможня уничтожила очередную партию финской «запрещенки»

Сотрудники Выборгской таможни в присутствии представителей прокуратуры, Роспотребнадзора и «независимых лиц» отправили в высокотемпературную печь полторы тонны запрещенной к ввозу в РФ продукции. 

В релизе таможенного управления подчеркивается, что у частных лиц изымался только тот товар, который ввозился не для личного использования. Порядок уничтожения продуктов прописан в Постановлении правительства РФ от 2015 года. 

«Уничтожены 36 партий товаров общим весом 1 510 кг, изъятых у физических лиц при ввозе в Россию и признанных товарами не для личного пользования. Уничтоженный товар представлял собой готовую молочную продукцию (сыры, масло, йогурты), рыбную и мясную продукцию (колбасные изделия)», – говорится в сообщении.

 Как отмечалось выше, товар сожжен в высокотемпературной печи. 

Напомним, вес ввозимой продукции животного происхождения не должен превышать 5 кг. Все излишки изымаются, а на их владельца накладывается штраф.

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