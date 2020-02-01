Выборгская таможня уничтожила очередную партию финской «запрещенки»

Сотрудники Выборгской таможни в присутствии представителей прокуратуры, Роспотребнадзора и «независимых лиц» отправили в высокотемпературную печь полторы тонны запрещенной к ввозу в РФ продукции.

В релизе таможенного управления подчеркивается, что у частных лиц изымался только тот товар, который ввозился не для личного использования. Порядок уничтожения продуктов прописан в Постановлении правительства РФ от 2015 года.

«Уничтожены 36 партий товаров общим весом 1 510 кг, изъятых у физических лиц при ввозе в Россию и признанных товарами не для личного пользования. Уничтоженный товар представлял собой готовую молочную продукцию (сыры, масло, йогурты), рыбную и мясную продукцию (колбасные изделия)», – говорится в сообщении

Как отмечалось выше, товар сожжен в высокотемпературной печи.

Напомним, вес ввозимой продукции животного происхождения не должен превышать 5 кг. Все излишки изымаются, а на их владельца накладывается штраф.