Выборгская таможня уничтожила очередную партию финской «запрещенки»

Сотрудники Выборгской таможни в присутствии представителей прокуратуры, Роспотребнадзора и «независимых лиц» отправили в высокотемпературную печь полторы тонны запрещенной к ввозу в РФ продукции.
В релизе таможенного управления подчеркивается, что у частных лиц изымался только тот товар, который ввозился не для личного использования. Порядок уничтожения продуктов прописан в Постановлении правительства РФ от 2015 года.
Как отмечалось выше, товар сожжен в высокотемпературной печи.
Напомним, вес ввозимой продукции животного происхождения не должен превышать 5 кг. Все излишки изымаются, а на их владельца накладывается штраф.
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