Не было бы счастья… Переехав пьяного мужчину, водитель спас его от смерти

В Омске 73-летний пенсионер, управлявший иномаркой Hyundai, переехал вечером на импровизированной дворовой автостоянке лежащего посреди дороги и запорошенного снегом мужчину. Потерпевший был сильно пьян и заснул там, где его сразил алкоголь.

В результате наезда 43-летний омич получил множественные травмы, в том числе переломы ребер. При этом врачи считают, что пенсионеру надо сказать спасибо за спасенную жизнь: если бы не он, то потерпевший умер бы от переохлаждения. Они пояснили, что в ходе обследования у него обнаружено сильное обморожение (3-4 степени) нижней части ног и кистей рук.

Полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств инцидента, сообщает Om1.ru .