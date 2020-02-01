В Красноярском крае задержан районный прокурор, проводятся обыски

Сегодня, 12:25

Александр Зуев

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В Красноярском крае задержан районный прокурор, проводятся обыски

В здании прокуратуры Березовского района (Красноярский кр.) идет обыск, его проводят сотрудники ФСБ. Официальных разъяснений по этому поводу пока нет. По словам источника ТАСС, причина обыска является задержание районного прокурора Бекхана Аслаханова, находившегося в этой должности с начала 2017 года. Обыск также проводится по месту его жительства. 

«Да. Задержан по подозрению в получении взятки», – сказал собеседник агентства. 

Ранее сообщалось об отставке прокурора края Михаила Савчина, руководившего региональным ведомством с 2012 года. Савчин ушел в отставку после смены Генпрокурора в Москве. А в конце 2019-го за взятку был арестован глава надзорного ведомства Норильска Гутаев.    

Красноярский край прокурор задержание

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