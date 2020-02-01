В Красноярском крае задержан районный прокурор, проводятся обыски

В здании прокуратуры Березовского района (Красноярский кр.) идет обыск, его проводят сотрудники ФСБ. Официальных разъяснений по этому поводу пока нет. По словам источника ТАСС , причина обыска является задержание районного прокурора Бекхана Аслаханова, находившегося в этой должности с начала 2017 года. Обыск также проводится по месту его жительства.

«Да. Задержан по подозрению в получении взятки», – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об отставке прокурора края Михаила Савчина, руководившего региональным ведомством с 2012 года. Савчин ушел в отставку после смены Генпрокурора в Москве. А в конце 2019-го за взятку был арестован глава надзорного ведомства Норильска Гутаев.