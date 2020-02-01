В Крыму оценили обещание Зеленского построить «город-сад» для переселенцев с полуострова

Недавно Зеленский поделился своими планами построить на Херсонщине «город-сад», для тех, кто решит оставить «оккупированный» Крым и переехать на Украину. Он также обещал в скором времени модернизировать пропускной пункт «Чонгар», обеспечив его современной инфраструктурой и подведя к нему «качественные дороги» для комфортного пересечения границы.

«Смешно слышать о таких прожектах. На мой взгляд, это очередной виртуальный проект из серии "стены Яценюка" или сонма фейковых госструктур, типа прокуратуры АРК (Автономной республики Крым) и прочих проектов, направленных на разворовывание бюджета Украины», – сказал РИА Новости Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

По его мнению, вполне возможно, что на бумаге этот «город-сад» и появится, а на деле – голое поле и очередные прокурорские и эсбэушные разборки с поиском воров и предателей.

Напомним, Крымский полуостров вошел в состав РФ без малого 6 лет назад по итогам референдума. За воссоединение высказались более 90% крымчан.