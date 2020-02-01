Жириновский начал борьбу с вирусом в Госдуме

Сегодня, 15:36

Александр Зуев

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Жириновский начал борьбу с вирусом в Госдуме

В четверг на заседание Госдумы лидер ЛДПР Жириновский пришел в белых перчатках и никому не подал руки. Он пояснил, что таким образом защищает себя от болезнетворных микробов, и посоветовал коллегам-законодателям поступать так же, сообщает РЕН.ТВ

Жириновский призвал депутатов придерживаться трех принципов: 

«Будущее за растительной пищей! Никаких рукопожатий! Перчатками руки закрыть». 

При этом он напомнил, что мусульмане тоже часто закрывают почти всё тело. У женщин вообще иногда только прорезь для глаз. Вот и хорошо, болеть не будут, добавил депутат. 

Политик еще раз подчеркнул, что перчатки и отсутствие рукопожатий – это очень хорошо. А еще надо попросить уборщиц, чтобы протерли в Госдуме все ручки, заключил он.

Госдума Жириновский перчатки

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