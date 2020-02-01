Жириновский начал борьбу с вирусом в Госдуме

В четверг на заседание Госдумы лидер ЛДПР Жириновский пришел в белых перчатках и никому не подал руки. Он пояснил, что таким образом защищает себя от болезнетворных микробов, и посоветовал коллегам-законодателям поступать так же, сообщает РЕН.ТВ .

Жириновский призвал депутатов придерживаться трех принципов:

«Будущее за растительной пищей! Никаких рукопожатий! Перчатками руки закрыть».

При этом он напомнил, что мусульмане тоже часто закрывают почти всё тело. У женщин вообще иногда только прорезь для глаз. Вот и хорошо, болеть не будут, добавил депутат.

Политик еще раз подчеркнул, что перчатки и отсутствие рукопожатий – это очень хорошо. А еще надо попросить уборщиц, чтобы протерли в Госдуме все ручки, заключил он.