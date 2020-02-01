Жительница Костромы оставила грудничка под ворохом белья и ушла отдыхать в бар

Сотрудники костромской полиции спасли жизнь новорожденного ребенка, оставленного матерью дома под грудой белья, в то время как сама она несколько часов развлекалась в баре, передает K1NEWS.RU со ссылкой на местное УМВД.

Полицейские оказались в баре по поводу драки и кражи мобильного телефона. Устанавливая личности посетителей заведения, правоохранители узнали, что среди них есть молодая мать-одиночка. На вопрос, где ваш ребенок, нетрезвая женщина ответила, что оставила его дома, укрыв пеленками.

Приехав в квартиру, полицейские обнаружили 2-недельного мальчика, лежащего лицом вниз под наваленным на него бельем. Выяснилось, что в такой позе он находился более 4-х часов. После того как малыша взяли на руки и распеленали, он начал дышать.

«По факту случившегося инспекторами ПДН подготовлены и направлены документы в органы опеки для решения вопроса о лишении матери родительских прав. Кроме того, в отношении женщины составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации "Оставление в опасности"», – говорится в сообщении .