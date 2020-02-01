Гидрометцентр: в выходные в Россию придет небывалый супертропический циклон

В Атлантике в настоящее время развивается мощный циклон, который в выходные накроет западную часть России. Он сопровождается сильными ветрами и резким падением давления. В Гидрометцентре его назвали «супертропическим».

«По своему давлению это супертропический циклон. Такое редко встретишь даже в тропиках, где они бывают. Давление невероятно низкое – 930-935 гектопаскалей (697,5-701,3 мм ртутного столба в эпицентре циклона). По некоторым прогнозам, будет и менее 930 гектопаскалей», – цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, это фантастическое явление, и западные области ощутят его на себе уже в субботу. Он добавил, что до Московской области стихия доберется к началу следующей недели. Жителей ждет резкое изменение погоды – атмосферное давление резко упадет, ветер усилится.

Во вторник сообщалось, что центральную часть РФ затронет ураган Сиара, бушующий над Европой. Он ставил без света десятки тысяч людей, сносил крыши, деревья и переворачивал грузовики.