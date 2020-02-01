В Мытищах в обычной квартире обнаружены пулеметы автоматы и гранаты

Сотрудники подмосковной полиции изъяли из квартир жителей Мытищинского района целый арсенал оружия и боеприпасов. Среди изъятого более 2-х десятков пистолетов, автоматы, пулеметы, боеприпасы. Обыски проводились в самих Мытищах и Долгопрудном.
Кроме того, изъяты 8 карабинов, 2 винтовки, ружье, около 7 тыс. патронов и около 6 кг пороха.
Всё оружие отправлено на экспертизу, некоторые стволы, в том числе автоматы, ППШ, и часть пистолетов уже признаны пригодными для производства выстрелов. Всё это «богатство» принадлежало четырем гражданам от 36-ти до 58 лет. В настоящее время они находятся под стражей. Начато расследование.
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