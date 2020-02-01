В Мытищах в обычной квартире обнаружены пулеметы автоматы и гранаты

Сотрудники подмосковной полиции изъяли из квартир жителей Мытищинского района целый арсенал оружия и боеприпасов. Среди изъятого более 2-х десятков пистолетов, автоматы, пулеметы, боеприпасы. Обыски проводились в самих Мытищах и Долгопрудном.

«В частности, удалось обнаружить 2 пулемета Дегтярева, пулемет MG-43, граната "Ф-1", три гранаты "М-24", 5 автоматов Калашникова, 2 пистолета-пулемета Шпагина, 8 пистолетов "ТТ", 7 пистолетов Макарова, 4 пистолета "Парабеллум", пистолеты Марголина и "Маузер", два малогабаритных пистолета, пистолет CZ, 7 револьверов системы "Наган"», – сообщает « МК ».

Кроме того, изъяты 8 карабинов, 2 винтовки, ружье, около 7 тыс. патронов и около 6 кг пороха.

Всё оружие отправлено на экспертизу, некоторые стволы, в том числе автоматы, ППШ, и часть пистолетов уже признаны пригодными для производства выстрелов. Всё это «богатство» принадлежало четырем гражданам от 36-ти до 58 лет. В настоящее время они находятся под стражей. Начато расследование.