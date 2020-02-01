«Масочный режим» введен в Хабаровском крае

Сегодня, 13:50

Александр Зуев

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«Масочный режим» введен в Хабаровском крае

Правительство Хабаровского края ввело во всем регионе масочный режим. Это связано не только с распространением в соседнем Китае коронавируса, но и с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Теперь маски должны надевать работники общественного транспорта, продавцы, учителя, сотрудники банков, а также представители других профессий, ежедневно контактирующих с большим количеством людей. В нескольких районах закрыты на карантин школы и детсады. 

«Прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Участники обсудили дополнительные меры профилактики, которые должны помочь защитить жителей не только от коронавируса, но и от других простудных инфекций. Сейчас в регионе отмечается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому санитарная служба уже рекомендовала во всех учреждениях и местах с массовым пребыванием людей использовать дезинфекционный режим и носить медицинские маски», – цитирует РИА Новости сообщение правительства. 

В перечень мест, где ношение масок обязательно вошли аэропорты, вокзалы, торговые центры, кинотеатры, заведения общепита, а также предприятия с большим числом работников. Помимо это рекомендуется ежедневную дезинфекцию помещений, дверных ручек, перил и пр.

Хабаровский край масочный режим

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